Канада закупила для Украины 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра НАТО 155 мм.

Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд на пресс-конференции.

По ее словам, канадцы купили боеприпасы у США за 77 млн долларов, теперь они будут доставлены в Украину как помощь.

Снаряды калибра 155 мм подходят к гаубицам M777, которые США, Великобритания и Канада передали Украине.

Ранее газета The New York Times опубликовала репортаж о том, как на передовой в Украине используют американские гаубицы M777. Журналисты рассказали, что побывали в 55-й артиллерийской бригаде, которая первой применила эти орудия на фронте. По словам украинских офицеров, две недели назад они получили около дюжины гаубиц и к минувшему воскресенью произвели 1876 выстрелов.

Разными типами снарядов украинские артиллеристы за это время уничтожили не менее трех российских бронемашин и нескольких десятков солдат.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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