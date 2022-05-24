Канада закупила для Украины 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра НАТО для гаубиц M777
Канада закупила для Украины 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра НАТО 155 мм.
Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд на пресс-конференции.
По ее словам, канадцы купили боеприпасы у США за 77 млн долларов, теперь они будут доставлены в Украину как помощь.
Снаряды калибра 155 мм подходят к гаубицам M777, которые США, Великобритания и Канада передали Украине.
Ранее газета The New York Times опубликовала репортаж о том, как на передовой в Украине используют американские гаубицы M777. Журналисты рассказали, что побывали в 55-й артиллерийской бригаде, которая первой применила эти орудия на фронте. По словам украинских офицеров, две недели назад они получили около дюжины гаубиц и к минувшему воскресенью произвели 1876 выстрелов.
Разными типами снарядов украинские артиллеристы за это время уничтожили не менее трех российских бронемашин и нескольких десятков солдат.
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