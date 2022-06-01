Правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетехники швейцарского производства в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее власти Дании планировали отправить в Украину 20 бронемашин Piranha III швейцарского производства.

В Швейцарии наложили вето на запрос Дании на отправку вышеупомянутых бронетранспортеров в Украину - сославшись на ее политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии ветировало реэкспорт из Германии своих боеприпасов в Украину.

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