Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на три тысячи долларов от местного правительства.

Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

Это единоразовая финансовая помощь. 3000 дадут взрослому, полторы - несовершеннолетнему. Заявки на выплаты можно подать через онлайн-форму.

Напомним, Канада приняла программу для приема украинцев, бегущих от войны, еще в середине апреля. По ней в страну переехали уже 19 тысяч человек.

Суть программы - в отмене виз и получении без них права проживать и работать в стране.

Ранее мы рассказывали, что как украинские беженцы живут в Британии и почему лучше ехать в Шотландию.

Также сообщали, как украинские беженцы устраиваются на работу в Польше.

Кроме того, рассказывали, что в Украине беженцы смогут получать денежные выплаты от государства сразу по прибытии на ж/д вокзалы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.