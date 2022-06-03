Число беженцев из Украины в Евросоюзе превысило 7 млн человек.

Об этом сообщает европейское пограничное агентство Frontex, базирующееся в Варшаве.

По данным агентства, с начала войны в феврале в Евросоюз бежали 5,3 млн граждан Украины.

Общее же число перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая тех, кто не является гражданами Украины, составляет 7 млн человек, сообщает Frontex.

Ранее мы писали, что в Болгарии украинских беженцев вывезли из курортных отелей, чтобы освободить их к началу сезона. Украинцев автобусами переместили к модульным домам, которые расположены за забором с колючей проволокой.

Также "Страна" сообщала, что США приняли уже 23 тысячи украинских беженцев по программе "Объединяемся за Украину".

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.