В Канаде хотят запретить личное огнестрельное оружие после массового расстрела в школе Техаса. Соответствующий законопроект представило правительство Канады.

Об этом заявил премьер Джастин Трюдо.

Предлагается запретить покупку, продажу, ввоз в страну и перевозку оружия, увеличить максимальные уголовные сроки за преступления с использованием оружия и даже запретить продавать некоторые игрушки, похожие на оружие.

Канадцам, уже имеющим пистолеты, будет позволено оставить их при себе.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что новые меры необходимы, поскольку насилие с применением огнестрельного оружия растет.

"Нам достаточно посмотреть на юг от границы, чтобы понять, что если мы не будем действовать решительно и быстро, ситуация будет все хуже и хуже, и противостоять ей будет все труднее", — сказал он.

В случае одобрения закона, владеть оружием не смогут те, на кого распространяется охранный ордер или кто причастен к домашнему насилию или преследованию.

Оно также потребует постоянной модификации магазинов для длинноствольного оружия, чтобы они не могли вмещать больше пяти патронов, и запретит продажу и передачу магазинов большой емкости.

Отметим, что и в США возмущенные родственники жертв расстрела в школе призвали Байдена "что-нибудь сделать".

Тем временем вчера в Оклахоме на День поминовения снова произошла стрельба с жертвами.