В результате стрельбы на фестивале в штате США Оклахома погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан.

Об этом сообщает местное бюро расследований, пишет "РИА Новости".



"Подозреваемый в стрельбе в Тафте находится под стражей. Агенты Бюро расследований штата Оклахома ведут расследование после того, как восемь человек получили огнестрельные ранения на фестивале под открытым небом в Тафте, штат Оклахома. На данный момент один человек погиб и семеро ранены", - говорится в заявлении ведомства.



Уточняется, что все пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы.



По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 26-летнего Скайлера Бакнера, который явился в офис шерифа с повинной.



Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения, на котором присутствовало 1,5 тысячи человек. Свидетели, чьи слова приводит бюро, говорят, что сначала произошла ссора, а затем началась стрельба.

День поминовения посвящен памяти американских военных, погибших во всех войнах, в которых участвовали США.

Ранее мы писали, что в Техасе возмущенные родственники жертв расстрела в школе призвали Байдена "что-нибудь сделать".

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в США сообщили, сколько человек погибли и ранены в перестрелках во время празднования Дня ветеранов.