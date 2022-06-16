Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами на костылях и в гипсе.

Соответствующее видео появилось в сети.

Ранее Кулеба сообщал, что повредил ногу, когда пытался возобновить занятия спортом. Но попытки закончились неудачно и украинскому дипломату наложили гипс.

Ранее мы публиковали фото, как встречать Шольца, Драги и Макрона Зеленский вышел в футболке и кроссовках.

Также Зеленский уже рассказал, о чем говорил с Шольцем, Макроном и Драги: продовольствие, путь в ЕС и восстановление Украины.

Сегодня в Киев приехали лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц.

Макрон, Шольц и Драги уже поддержали немедленный статус кандидата в ЕС для Украины.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.