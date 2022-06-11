Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "крупный дипломатический марафон" касательно перспективы Украины на членство Евросоюзе сегодня вошел в финальную стадию и должен завершиться через полторы недели.

Об этом президент рассказал в традиционном видеообращении.

По его итогам Украина получит ответ о возможности предоставления статуса кандидата в члены ЕС.

"И мы действительно в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но весь Евросоюз", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе обсудят 17 июня.

При этом в Австрии выдвинули условие, при котором согласятся дать Украине статус кандидата в члены ЕС. Австрия выступит против предоставления Украине статуса кандидата, если такой же статус не получат государства Западных Балкан и Молдова.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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