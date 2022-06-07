Бывшая федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе первого общения с прессой после ухода с должности вспомнила о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором она выступила против ускоренного присоединения Украины к альянсу. Она объяснила, почему так поступила.

По словам Меркель, "Украина была тогда другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики". Кроме того, Меркель предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и "это не пошло бы на пользу".

Также экс-канцлер отметила действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией.

"Но тогда Украина была страной с большим влиянием олигархов", - заявила Меркель.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель назвала войну РФ против Украины "варварской" и призвала срочно ее прекратить.

"Моя солидарность заключается в том, что Россия атакует, вторгается в Украину, и я и поддерживаю право Украины на самооборону", - сказала Меркель.

Также мы приводили слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Меркель могла бы помочь Украине в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.