Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подтвердил, что его страна не даст согласия на вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и не изменит свою позицию пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с Рабочей партией Курдистана.

Об этом сообщают турецкие медиа.

РПК признана террористической организацией в Турции. В тоже время многие европейские страны (и, особенно, скандинавские) дают ее участникам политическое убежище, что очень не нравится Турции.

"Мы не изменим своего отношения до тех пор, пока не оправдаются наши ожидания, о которых мы заявили нашим партнерам", - цитирует Эрдогана издание Haberler.

Ранее мы писали, что Эрдоган объяснил отказ одобрить вступление этих стран в НАТО тем, что "в их парламентах пособники терроризма".

При этом в Финляндии заявили, что не будут депортировать курдов, как требует Турция.

Также "Страна" сообщала, что Польша усомнилась, что Финляндию и Швецию примут в НАТО на ближайшем саммите альянса. По словам замглавы МИД Павла Яблоньского, Турция не сможет заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но не исключено, что выдвинет определенные условия. Эта тема сейчас обсуждается с Анкарой.