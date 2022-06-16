Еврокомиссия в пятницу даст рекомендацию предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Это символический шаг, часть длительного процесса вступления в Евросоюз", - пишет агентство.

Оно отмечает, что при этом Еврокомиссия "озвучит условия, которые эти страны должны будут выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции, борьбы против коррупции".

Одновременно с этим Еврокомиссия планирует объявить, что советует предоставить статус кандидата и Грузии, но только после того, как Тбилиси выполнит ряд предварительных условий.

Ранее о том, что Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, сообщила газета Politico. Однако Еврокомиссия это сообщение опровергла.

Между тем Европейский экономический и социальный комитет (ЕЭСК) принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Как писала "Страна", Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в Киеве.