Власти Грузии обиделись на сообщение, что Украине и Молдове дадут статус кандидата в Евросоюз, а заявка Тбилиси остается под вопросом.

Об этом сообщает "Грузия Online".

"Если кому и полагается статус кандидата в ЕС, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен статус... Прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса!" - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, Грузия заслужила этот статус на пути реформ, осуществленных за последние девять лет.

"Грузинский народ заслужил статус своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние девять лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе. Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса. Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, детально все объясним нашему населению, народу, согражданам, каковы были основные причины, из-за которых была принята хотя бы та постыдная резолюция", - добавил Гарибашвили.

Ранее в Австрии заявили, что выступят против предоставления Украине статуса кандидата, если такой же статус не получат государства Западных Балкан и Молдова.

Между тем замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Украина должна вступить в ЕС не за десятилетия, а за годы.