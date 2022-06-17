:В пятницу, 17 июня, в Украине идет уже 114-й день войны с РФ.

Основные бои сейчас в Луганской и Донецкой области - в Северодонецке, Лисичанске. ВСУ отражает атаки россиян в районе трасс Изюм – Славянск и Бахмут - Лисичанск.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день, читайте в итогах за 16 июня.

Ниже краткая хроника сегодняшних новостей в одной ленте. Материал обновляется.

17 июня

10:13 Видео задержания "охранника Ленура Ислямова" в Крыму.

10:08 В Крыму задержали личного охранника организатора "блокады Крыма" Ленура Ислямова.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию ФСБ.

Подробностей задержания не сообщают.

Отметим, что 29 апреля российский "Коммерсант" со ссылкой на источники уже писал о задержании "охранника Ислямова".

По данным СМИ, это житель Херсонской области 1991 г.р. Он был задержан за участие в организации "Батальон имени Номана Челебиджихана".

Сам Ислямов находится в Украине, в России он заочно приговорен к 19 годам колонии за организацию блокады Крыма.

10:06 Видео удара по российскому буксиру вблизи острова Змеиный ракетой "Гарпун".

Это первое боевое применение "Гарпуна" в Украине (по крайне мере, первое успешное)

10:02 В Белгородской области разбился российский военный самоле Су-27. Телеграм-каналы публикуют видео с места аварии.

10:00 Российский буксир "Василий Бех" был поражен ракетой Harpoon с украинского побережья. Об этом сообщил глава одесской ОВА Максим Марченко.

По его данным, корабль перевозил технику на остров Змеиный.

Со стороны РФ подтверждений пока нет.

09:53 Прилет по Киевскому району Донецка. Виден столб черного дыма.

09:48 ЦНАПы Киева возобновили регистрацию места жительства, сообщает киевская мэрия.

Учреждения работают с 9 до 18 часов по предварительной записи.

09:44 Свежий отчет британской разведки:

- В течение суток российские силы, вероятно, продолжали попытки набрать темп на направлении Попасной для окружения северодонецкого котла с юга.

- В России война "ускорила долгосрочный путь государства к авторитаризму":

"Дума начала процесс введения 20-летнего срока для россиян, которые воюют против РФ. Выступление против вторжения также подвергается уголовному преследованию", - говорится в отчете.

- Несмотря на заявление большинства россиян о поддержке "спецоперации", часть населения "как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие".

Также разведка пишет о намерении 15 российских миллионеров уехать из РФ.

Если этот исход продолжится, он, вероятно, усугубит долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России, говорится в отчете.

09:37 В "ДНР" заявили, что украинская армия контролирует Святогорскую Лавру, которую "превратили в укрепрайон".

Святогорск, захваченный россиянами, находится под обстрелами, сообщили сегодня в "народной милиции".

09:31 Золочев Харьковской области обстрелян кассетными боеприпасами, сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Пострадали 7 домов, ранены двое.

Всего в области пострадали не менее 10 домов, пострадала школа и многоквартирный дом.

В районе Изюма противник безуспешно пытается наступать на Славянск.

09:20 Федерация дзюдо Украины готовится бойкотировать соревнования из-за в Улан-Баторе из-за участия россиян.

Об этом пишет глава Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

По его словам, ФДУ получила ответ от Международной федерации дзюдо, где говорится, что "дзюдо - это не место для войны, политики и дискриминации", и что уже 24-26 июня российские дзюдоисты будут принимать участие в Grand Slam в Улан-Баторе в нейтральном статусе.

"Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше - если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF. Новых заявлений не будет", - написал он.

09:15 На въезде в Севердонецк поставили российский флаг.

09:06 Сегодня утром в граничащей с Украиной Курской области РФ заявили о минометном обстреле. Местный губернатор Роман Старовойт утверждает, что около 05:00 было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе (находится у границы с Хотинской громадой Сумской области).

Старовойт заявил, что "огневая точка противника была быстро подавлена".

В Сумской области заявили, что приграничный район снова обстреляли россияне.

По словам главы местной ОВА Дмитрия Живицкого, минометный обстрел Хотинской громады начался около 05:00, всего было 30 "прилетов". Обошлось без жертв и разрушений.

08:39 СМИ в Николаеве показали последствия утреннего ракетного удара. Пострадали жилые дома.

08:35 От ракетного удара в Николаеве сегодня утром погиб человек, есть шесть раненых, среди них ребенок.

Как сообщил губернатор Виталий Ким, пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

Ведутся спасательные работы.

08:27 Мэр Николаева подтвердил ракетный удар. Пострадали жилые дома. Других деталей пока нет.

08:20 Газета The New York Times показала фото братской могилы в подконтрольном Украине Лисичанске.

По сути, это просто траншея, куда сваливают запакованные в мешок тела убитых в Северодонецке, Рубежном и самом Лисичанске.

"Они свалены в кучу, потому что нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их тела", - пишет издание.

Могила раскрыта, поэтому вокруг нее распространяется трупный запах.

Украинские военные объяснили, что могилу нечем закопать, поскольку всю технику отдали ВСУ для сооружения окопов.

08:19 В Китае был спущен на воду третий в стране авианосец "Фуцзянь". Корабль полностью спроектирован Китаем.

Напомним, что первый китайский авианосец "Ляонин" - это купленный в Украине еще советский авианесущий корабль "Варяг".

08:18 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подвело промежуточные итоги по гибели мирных жителей в Украине из-за войны. Всего предположительно погибли 4,5 тысячи человек. Еще 5 565 получили ранения.

Среди убитых - 1739 мужчин, 1159 женщин, 119 девочек и 125 мальчиков, а также 40 детей и 1299 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Причины смерти в большинстве случаев - артиллерийские и ракетные удары.

В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку не везде ее миссия имеет доступ. Так, например, не учитываются жертвы среди мирного населения в Мариуполе, Попасной и других оккупированных Россией городах.

08:17 Карты "Института изучения войны" (США) по ситуации в Луганской области.

На них отражен предполагаемый российский контроль над Врубовкой - населенным пунктом, который блокирует с запада группировку ВСУ в Горском и Золотом.

К слову, в последних сводках Генштаба Врубовка перестала упоминаться.

Также карты показывают, что россияне могут контролировать трассу Бахмут-Лисичанск в трех местах - у Яковлевки, Белогоровки и Берестового (все три села - в Донецкой области).

О выходе россиян к трассе вчера заявлял находящийся в Северодонецке главред "Цензора" Юрий Бутусов.

08:16 Украинские телеграм-каналы пишут, что пленным солдатам ВСУ раздают фейковые газеты.

Там говорится о "просчетах" украинского командования и печатаются несуществующие «признания» главкома Залужного.

Например, о том, что потеря Украиной части Запорожской области - это следствие переброски резервов на удержание Мариуполя. О том, что представление о героизме и успехах защитников Мариуполя сильно преувеличено, а также о том, что западные союзники «кинули» Украину с военной помощью.

08:15 Россия в условиях санкций и отключения Netflix может вернуться к латиноамериканским сериалам.

Об это на Петербуржском экономическом форуме заявил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Сериалы из Мексики и Бразилии были популярны в России и Украине в 90-е годы.

Кроме закупки латиноамериканского "мыла" рассматриваются и фильмы турецкого производства, добавил Жаров.

08:13 Госдеп США выступил с рядом обвинений в адрес Китая по ситуации в Украине.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что КНР в войне в Украине сделала выбор и встала на сторону России.

Он также обвинил Пекин в том, что он игнорирует обязанности постоянного участника СБ ООН, а слова Пекина о нейтральности - "пустое заявление".

В ответ, пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает «против принятия мер, направленных на подливание масла в огонь конфликта в Украине, которые могут привести к эскалации ситуации и являются контрпродуктивным для политического урегулирования».

Лю Пэнъюй сказал, что Китай поддерживает все усилия, способствующие разрядке ситуации и политическому урегулированию по ситуации в Украине.

При этом он считает, что "в вопросе Украины есть сложные исторические моменты".

08:10 Сводка Генштаба на утро 17 июня. Главное:

1. Под Гоптовкой в Харьковской области противник провел разведку боем у села Кочубеевка, был отброшен.

2. Под Славянском ведутся бои за Краснополье и Богородичное.

3. В Луганской области был отбит штурм Золотого.

4. В Донецкой области у трассы Бахмут-Лисичанск шли атаки на Василевку и Берестовое.

08:00 Министр обороны Резников назвал три необходимых этапа войны для ВСУ.

1. Первоочередной задачей является остановка российского наступления. "Для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.п", - написал Резников в Facebook.

2. Задачей второго этапа является "выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля".

3. "Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно-признанных границах" - то есть, видимо, на третьем этапе планируется вернуть Крым и весь Донбасс.

При этом нападать на российскую территорию Украина, по словам министра, не собирается.