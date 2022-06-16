Российские войска впритык подошли к трассе Бахмут-Лисичанск. Об этом сообщает главред Цензор.нет Юрий Бутусов, который сейчас находится в Северодонецке.

По его словам, российская командование хочет "перерезать" эту трассу, затем выйти на Северск и окружить таким образом полностью Северодонецк и Лисичанск с востока.

Параллельно с выходом на трассу противник пытается окружить украинские позиции в районе Золотое-Горское-Тошковское.

По мнению Бутусова, изменить ситуацию может только разгром российской ударной группировки в районе Бахмута-Попасной.

Напомним, в Лисичанске враг разбомбил здание, в котором прятались люди. Погибли не менее трех человек.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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