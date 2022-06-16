В Лисичанске российская авиация нанесла удар по зданию. в котором прятались люди. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, в результате атаки с воздуха погибли как минимум три человека и семеро - получили ранения.

Сейчас на месте взрыва разбирают завалы.

Напомним, войска РФ нанесли ракетные удары по двум громадам Сумщины и обстреляли Глухов с вертолетов. Есть погибшие.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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