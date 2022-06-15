Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 15 июня. По его данным, группировка войск РФ в Украине увеличилась на одну батальонно-тактическую группу.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на удержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на границу Украины к северу от Харькова.

На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. ВСУ дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают вести огонь по позициям сил обороны из ствольной артиллерии и РСЗО. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. ВСУ нанесли врагу урон во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Для сковывания ВСУ он совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобугском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

Для противодействия разведке сил обороны российские войска развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе Мелитополя.

По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа. Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска. В районы Камышевахи и Попасной, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Руководство силовых ведомств РФ продолжает привлекать дополнительные ресурсы к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления.

Противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.

По имеющейся информации, в Белгороде и области дополнительно привлекают медицинских работников из других регионов РФ для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях у оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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