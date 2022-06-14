Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о положении на фронтах по состоянию на 18:00 14 июня. По данным Генштаба, российские войска обстреливают гражданские объекты и проводят минирование на Харьковщине.

Сводка опубликована в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях противник не предпринимал активных действий. В рамках проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проводилось обучение с подразделениями сил специальных операций.

На Северском направлении враг продолжает минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданской инфраструктуры в районе Михальчиной Слободы Черниговской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений сил обороны систематически ведет огонь по позициям наших войск. Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Дементиевки, Русской Лозовой, Мосьпаново и Базаловки. Противник дистанционно заминировал местность в районах Байрака, Победы и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах Татьяновки, Чеполя, Долины, Дубровного и Богородичного.

На Лиманском направлении активных действий противник не производил. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Белой Горы, Устиновки, Тошковки и других. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкино. Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли наши войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаевки, Берестово, Врубовки, Покровского и Нью-Йорка. Армейская авиация противника нанесла авиаудар близ Белогоровки. В районе Берестово украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах Серебряного и Малых Щербаков. Проводил разведку боем вблизи Павловки.

На Южнобугском направлении враг обстреливал подразделения наших войск и пытался вести контрбатарейную борьбу. В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврическое, Александровка противник обстреливал инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Противник ведет разведку в указанном направлении с применением БПЛА. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций.

Силы обороны Украины умело действуют на поле боя и наносят врагу значительные потери. Идет тотальное сопротивление на временно занятых русскими оккупантами территориях.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.