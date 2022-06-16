Войска РФ нанесли ракетные удары по двум громадам Сумщины и обстреляли Глухов с вертолетов. Есть погибшие
Вчера вечером россияне ударили с вертолетов по городу Глухову в Сумской области. Есть потери среди местного населения, они уточняются. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Предварительно, зафиксировано три пуска ракет.
Ракетным ударам подверглась также и территория Садовской громады. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых, сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий в Телеграм-канале.
Он также добавил, что это был тот взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.
Утром россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. Далее они открыли огонь со своей территории и нанесли 26 минометных ударов.
В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры уточняется.
Напомним, недавно россияне за сутки выпустили по Сумской области минимум 60 снарядов из минометов, САУ и РСЗО.
Также сообщалось, что враг атаковал Сумскую область при помощи беспилотников.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.
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