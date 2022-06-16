Вчера вечером россияне ударили с вертолетов по городу Глухову в Сумской области. Есть потери среди местного населения, они уточняются. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Предварительно, зафиксировано три пуска ракет.

Ракетным ударам подверглась также и территория Садовской громады. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых, сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий в Телеграм-канале.

Он также добавил, что это был тот взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре.

Утром россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. Далее они открыли огонь со своей территории и нанесли 26 минометных ударов.

В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры уточняется.

Напомним, недавно россияне за сутки выпустили по Сумской области минимум 60 снарядов из минометов, САУ и РСЗО.

Также сообщалось, что враг атаковал Сумскую область при помощи беспилотников.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.