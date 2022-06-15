Глава Николаевской ОГА Виталий Ким показал видео последствий удара противника по жилому дому в Николаеве.

"Три этажа влупило", - говорит мужчина на видео.

Судя по видео, повреждения получили 2-4 этажи здания, при этом на 4 этаже повреждения настолько серьезные, что оператор не смог туда пройти.

"Как всегда оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жильцов", - сообщил Ким.

Скриншот: Telegram/Віталій Кім / Миколаївська ОДА

Ранее минобороны РФ сообщило об ударах по аэродрому "Вознесенск" в Николаевской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о трех ракетных ударах по Вознесенскому району, но, по его данным, их перехватила украинская ПВО.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.