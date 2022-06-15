В Украине убит сотрудник пресс‑службы Росгвардии полковник Сергей Постнов, который прорывался в Гостомель, а также участвовал в захвате населенных пунктов Харьковской и Луганской областях.

Об этом в Telegram-канале сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей" - сообщил Братчук.

Информацию о гибели подтвердил российский "Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел".

В сообщении говорится, что Постнов погиб "при исполнении воинского долга", после того, как "более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи" в зоне "спецоперации" в Украине.

Полковник Постнов работал начальником группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ в Росгвардии, а также редактором окружной газеты "Зоркий часовой" и журнала "На боевом посту".

Напомним, недавно в РФ похоронили погибшего в Украине генерал-майора Боташева, самолет с которым сбили у Попасной.

Также мы писали, что по данным разведки США, украинские военные убили от восьми до десяти российских генералов - разведка США.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.