В четверг, 2 июня, в России проходят похороны генерал-майора авиации Канамата Боташева. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

22 мая Су-25 под управлением 63-летнего Боташева был сбит в районе Попасной.

Как сообщали тогда подчиненные Боташева, самолет поразили "Стингером".

Сейчас в России говорят, что Боташев погиб, создавая окруженным российским военным возможность вырваться из огневого мешка.

Как пишет российский военный историк Алексей Суконкин, Боташев "ради спасения товарищей" принял решение лететь в зону действия ПВО Украины, после чего самолет был сбит.

Официально в Москве гибель Боташева не комментировали.

Ранее разведка США сообщала, что в Украине могли погибнуть от восьми до десяти российских генералов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.