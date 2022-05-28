Во время войны в Украине погиб командир российского десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев.

Об этом сообщает в Фейсбуке управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации ведомства, Досягаев известен тем, что становился лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России - 2021".

Когда и при каких обстоятельствах был убит подполковник, не уточняется.

Неделю назад "Страна" сообщала, что в Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Сергея Шойгу командир десантно-штурмовой роты капитан РФ Адам Хамхоев.

Также мы писали, что российский чемпион мира по танковому биатлону Бато Басанов из Бурятии погиб 14 марта в Донецкой области в ходе вторжения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.