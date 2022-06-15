Количество ракетных кораблей России в Черном море уменьшилось с четырех до двух, они несут на борту 20 "Калибров".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. Два ракетных корабля и одна подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, один большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в Черном море находились 4 больших десантных корабля.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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