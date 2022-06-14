Утром во вторник, 14 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Две ракеты "Оникс", которые были выпущены из берегового ракетного комплекса на территории Крыма, были сбиты над морем системами противовоздушной обороны (ПВО).

Было ли попадание по городу, пока не сообщается.

Напомним, вчера Одесская ОВА сообщала, что в Черном море находятся четыре российских корабля с крылатыми ракетами и одна подлодка.

Также мы писали, что в начале июня россияне нанесли удар по сельхозпредприятию в Одесской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.