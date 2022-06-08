Одесские спасатели вызволили корову из "смертельной ловушки". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в Службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Марьяновка нужно помочь освободить коровку из копанки, заполненной водой, глубиной 3 метра, куда животное попало во время выпаса", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что местные жители пытались самостоятельно помочь обессилевшему животному, но впоследствии все же обратились в ГСЧС.

"Спасатели с помощью веревки вытащили животное и передали владелице!", - рассказали в пресс-службе.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Ранее "Страна" писала, что черкасские спасатели показали своего талисмана - собаку-водолаза Найду. Она попала к спасателям из приюта, но уже натренировалась помогать людям во время купального сезона в Украине.

Также мы сообщали, что харьковские спасатели заявили, что с начала войны достали из-под завалов в городе более 150 тел погибших людей. Всего разобрали 98 разрушенных объектов. За время операций по разборам ГСЧС удалось спасти 250 человек.