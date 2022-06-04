По Одесской области сегодня утром нанесли ракетный удар. Попадание пришлось по сельхозпредприятию,.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг".

Пожар уже ликвидирован, предварительно, в результате обстрела двое пострадавших.

Удар наносился ракетой воздушного базирования Х-59.

Ранее сообщалось, что войска РФ размещают на Змеином ракетные установки. Возможен обстрел прибрежных районов Одесской области.

А в самой Одессе торговец оружием при задержании взорвал гранату. Ранены трое полицейских.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.