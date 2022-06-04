В оперативном командовании "Юг" сообщили подробности утреннего обстрела Одещины. Скриншот из видео

По Одесской области сегодня утром нанесли ракетный удар. Попадание пришлось по сельхозпредприятию,.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг".

Пожар уже ликвидирован, предварительно, в результате обстрела двое пострадавших.

Удар наносился ракетой воздушного базирования Х-59.

Ранее сообщалось, что войска РФ размещают на Змеином ракетные установки. Возможен обстрел прибрежных районов Одесской области.

А в самой Одессе торговец оружием при задержании взорвал гранату. Ранены трое полицейских.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.

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