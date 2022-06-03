Стример из Донецка играл онлайн в GTA, записывая свой проход, когда рядом с домом послышались громкие звуки обстрела.

Видео этого момента распространилось в Телеграм-каналах.

Молодой человек был вынужден прервать игру и с нецензурными криками броситься прятаться в более безопасное помещение.

Ранее "Страна" сообщала, что Донецк страдает от масштабных обстрелов. Как заявили в городе, они самые сильные с 2014 года.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.