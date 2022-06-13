В Черном море находятся четыре российских корабля с крылатыми ракетами и одна подлодка - Одесская ОВА
Пять кораблей флота Российской Федерации с крылатыми ракетами на борту находятся в Черном море.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
По его данным, среди них - одна подлодка. В группировку входят также 4 больших десантных корабля.
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