В Черном море находятся пять кораблей флота РФ. Фото: Wikimedia

Пять кораблей флота Российской Федерации с крылатыми ракетами на борту находятся в Черном море.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его данным, среди них - одна подлодка. В группировку входят также 4 больших десантных корабля.

В Черном море находятся 5 кораблей РФ

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