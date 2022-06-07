В Одессе и области слышна стрельба. Власти успокоили граждан, что это учения украинской армии
Одесский власти успокоили жителей региона, что стрельба в Одессе и области - это учения украинских военнослужащих.
Об этом сообщил губернатор Максим Марченко.
По его словам, обстрелов города и области не было, так что волноваться не стоит.
Ранее глава Одесской областной военной администрации рассказал о последствиях ракетного удара по региону.
Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.