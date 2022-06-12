В Чорткове Тернопольской области всю ночь ликвидировали последствия ракетного удара со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в своем Телеграм-канале.

По его словам, погибших нет в результате атаки, но есть пострадавшие, среди которых дети.

"К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан. В 10:00 буду общаться со СМИ, где вместе со спасателями сообщим о пострадавших и масштабах разрушений", - написал Труш.

Позже на специальном брифинге Труш сообщил новые подробности о последствиях удара.

22 жителя города Чортков (в том числе 12-летний мальчик и 7 женщин) получили ранения в результате прилета. По словам чиновника, все 22 пострадавших были госпитализированы. Часть из них уже отправлена домой после оказания медицинской помощи.

Удар был произведен в субботу, в 21:46. Четырьмя ракетами, запущенными предположительно из акватории Черного моря, разрушен военный объект и повреждены 4 пятиэтажных гражданских здания. Одна из ракет поразила газовую магистраль, поэтому город был отключен от газоснабжения. Возобновить его обещают к концу сегодняшнего дня.

Ранее мы писали, что в городе Чорткове после прилёта отключили газ.

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