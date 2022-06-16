В Днепропетровской области в результате российского ракетного удара уничтожено строительное предприятие
Войска РФ ракетным ударом по Днепропетровской области вечером 15 июня уничтожили строительное предприятие в Новомосковском районе.
Об этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале.
По его данным, предприятие уничтожено. К счастью, обошлось без жертв.
В ГСЧС сообщили, что в результате ударов произошло два взрыва. На месте работали спасатели. Там ликвидировали пожар, разбирали завалы.
В целом ночь в области прошла тихо, обстрелов не зафиксировано, уточнил Лукашук.
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