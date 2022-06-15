Россия нанесла удар по Днепропетровской области из РСЗО "Ураган". Под ударом оказались жилые многоэтажки и загорелся лес, но пока о пострадавших мирных жителях неизвестно.

Об этом сообщает губернатор Валентин Резниченко.

"Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по ​​Зеленодольску и Апостолову. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно люди не пострадали. Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники. В Апостоловом – возгорание в лесополосе. Спасатели укротят пламя", - сообщил Резниченко.

Отметим, что Днепропетровскую область начали активно обстреливать в последние несколько дней. По Апостолову уже "прилетало" сегодня ночью, четверо гражданских погибли, еще один мужчина был ранен. Повреждены были около 10 домов и городская больница.

В Новомосковском районе – два "прилета". Ракеты сильно повредили объект общественной инфраструктуры и дачные дома, пострадавших нет.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.