За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов ранены семь мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

Он также сообщил, что в Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар, есть повреждения в Чугуевском, Богодуховском, Изюмском районах. Бои идут за Рубежное и в районе Изюма.

Напомним, по данным британской разведки, впервые за несколько недель российские войска продвинулись на Харьковском направлении.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.