Мэр Покровска (Донецкая область) Руслан Требушкин рассказал, что прошедшие сутки в громаде прошли беспокойно, а ночью были слышны взрывы, россияне уничтожили вагон с гуманитаркой, обстреляв железнодорожные пути.

"Ночью произошел обстрел железнодорожных путей, уничтожен 1 вагон с гуманитарной помощью (пищевыми продуктами), повреждены железнодорожные пути, оборвана линия электропередач над путями. Погибших и травмированных нет. Обнаружены повреждения окна и кровли одного из частных домов", - рассказал мэр у себя на странице в Telegram.

Также в течение суток в Покровском районе работала пиротехническая группа, в поле на открытой территории было обезврежено 7 взрывоопасных предметов.

Также мэр рассказал, что продолжается эвакуация железнодорожным транспортом.

"На 16:30 запланировано отправление эвакуационного поезда №234/233 Покровск – Днепр - Львов. Проезд бесплатный", - напомнил Требушкин.

Скриншот: Telegram/Руслан Требушкин

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