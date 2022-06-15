В Сумской области россияне пытались уничтожить легковой автомобиль в Шалыгинском районе, выстрелив по нему дважды из гранатометов.

Кроме того, в том же районе был минометный обстрел, всего взорвалось 8 снарядов, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В свою очередь губернатор соседней российской Курской области Роман Старовойт обвинил Украину в обстреле пункта пропуска "Крупец", что расположен на территории РФ рядом с тем же Шалыгинским районом, передают российские СМИ.

Он сообщил что российские пограничники "открыли ответный огонь".

Скриншот: Tekegram/Дмитро Живицький / Сумська ОВА

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.