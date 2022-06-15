Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации призывает жителей Харькова и Лозовой находиться сегодня в укрытиях - из-за угрозы ракетного удара.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Жителей городов просят реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить пребывание на улице.

Напомним, последний мощный обстрел Лозовой был 6 июня. Этот город является крупным транспортным узлом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.