Сегодня войска РФ могут нанести ракетный удар по Харькову и Лозовой. Жителей городов просят не ходить на улицу
Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации призывает жителей Харькова и Лозовой находиться сегодня в укрытиях - из-за угрозы ракетного удара.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Жителей городов просят реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить пребывание на улице.
Напомним, последний мощный обстрел Лозовой был 6 июня. Этот город является крупным транспортным узлом.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.