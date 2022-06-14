За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов погиб один человек, еще пять - ранены, среди них трое детей. В области повреждены частные дома, хозпостройки, склады, случались лесные пожары.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

По его данным, в поселке Жуковского из-за обстрелов ранен гражданский. В селе Малиновка из-за обстрелов пострадали двое несовершеннолетних - мальчик 11-ти и девушка 17-ти лет.

В пгт Печенеги ранен трехмесячный ребенок, к сожалению, его 35-летняя мать погибла. В с. Загородное один раненый, заявил глава Харьковской ОВА.

В Харьковском районе случился пожар на площади в 2000 квадратных метров из-за попадания четырех российских ракет в складские помещения, горели грузовые автомобили, добавил Синегубов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Ранее сообщалось, что впервые за несколько недель российские войска продвинулись на Харьковском направлении.

Кроме того, Арестович сообщил, что Харьков снова отказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии россиян.

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