Обстрел велся по двум районам. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Прошлой ночью российские войска обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. На месте обстрела работают пиротехники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

По его данным, враг ударил по Апостоловской и Покровской громадам из "Ураганов". По предварительным данным, никто не пострадал.

В Покровской громаде повреждены дома.

Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области попали под обстрел

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Напомним, днем ранее россияне обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами. Один человек погиб, пятеро пострадали.

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Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию". 

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