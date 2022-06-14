Прошлой ночью российские войска обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. На месте обстрела работают пиротехники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

По его данным, враг ударил по Апостоловской и Покровской громадам из "Ураганов". По предварительным данным, никто не пострадал.

В Покровской громаде повреждены дома.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Напомним, днем ранее россияне обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами. Один человек погиб, пятеро пострадали.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.