В результате ночного обстрела Апостолово в Днепропетровской области повреждена больница. Кроме того, в Новомосковском районе региона также зафиксировали два "прилета".

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

Так, в результате обстрела Апостолово четверо гражданских погибли, еще один мужчина был ранен. Повреждены около 10 домов и городская больница.

В Новомосковском районе – два "прилета". Ракеты сильно повредили объект общественной инфраструктуры и дачные дома, пострадавших нет, сообщил Резниченко.

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