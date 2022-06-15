Ночью российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" город Апостолово в Днепропетровской области. Погибли минимум четыре местных жителя.

Об этом сообщил мэр Апостолово Андрей Оса.

По словам мэра, взрывотехники и спасатели провели первоочередные работы над устранением последствий еще ночью - сразу после обстрела.

Андрей Оса также сообщил, что утром работа полиции и сотрудников ГСЧС на месте происшествия продолжится.

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