Мэр Днепра Борис Филатов публично потребовал от украинских властей "навести порядок с бандитами" в городе.

Под бандитами Филатов имеет в виду "Нарика" и "Эмиля"(Александра Петровского и Эмиля Арутюняна, по данным медиа - местных криминальных авторитетов).

"В Днепре есть одна-единственная проблема. Это ОПГ "Нарика" и "Эмиля" - двух трусливых шкур, сбежавших из города в первые дни войны. Потенциальных коллаборантов и совершенно аморальных подонков, собирающих вокруг себя такую же, как они, падаль. Сегодня они включили все свои жалкие возможности.

От бывшего пресс-секретаря Парубия, снимающего фильмы с английскими футбольными комментаторами в роли "расследователей" до трижды сидевшего "волонтёра" Доника.

Они будут придумывать любые мерзости.

Вырезать из трёхчасового разговора и монтировать 14-минутное "сенсационное" видео. Рассказывать, что Филатов, Корбан и Бутусов готовят военный переворот", - пишел Филатов у себя на Facebook.

Далее Филатов обратился к секретарю СНБО Данилову и главе СБУ Баканову.

"Уважаемый г-н Данилов, Баканов и иже с ними, я неоднократно обращался к вам публично и непублично с просьбой навести в Днепре порядок с бандитами. До войны и после её начала. Перестаньте делать вид, что проблемы не существует. И ещё. Я бы посоветовал Давиду Арахамии выбирать "друзей". Не заставляйте меня начинать говорить. Иначе многим из власть имущих может быть стыдно на весь мир. Поверьте, у меня есть большие возможности и огромные связи", - написал Филатов.

Скриншот: Facebook/Borys Filatov

Ранее "Страна" писала, как Филатов жестко раскритиковал Арестовича за спич об "аховой" ситуации на фронте. Также мы рассказывали, что он крикитовал за провокацию паники в обществе украинскую разведку.