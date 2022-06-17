Среди условий, которые, согласно рекомендациям Еврокомиссии, нужно выполнить Украине после предоставления статуса кандидата в члены ЕС и перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз, есть пункт о СМИ. А именно - необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии "Стране" объяснил, что имеет в виду имплементация Директивы ЕС про аудиовизуальные медиауслуги для украинского рынка СМИ. Эта Директива действует с 2010 года во всех государствах-членах ЕС и регулирует деятельность медиа-сферы.

Принятие закона об аудиовизуальных услугах также является обязательством Украины в рамках Соглашении об ассоциации Украины и ЕС.

"Директива ЕС - большой и довольно сложный документ, который регулирует деятельность прежде всего телевидения и радио. Его первоочередная цель - защищать авторские права, а также обеспечивать баланс между доступом к онлайн-сервисам, защитой прав потребителей и поддержкой конкурентной среды в сфере медиа", - объясняет Сергей Томиленко.

В Украине эту Директиву уже пытались имплементировать несколько раз. Работа над законопроектом про аудиовизуальные услуги шла с 2012 года. При каденции Петра Порошенко разработкой законопроекта об аудиовизуальных услугах занималась нардеп Виктория Сюмар, которая возглавляла профильный комитет Верховной Рады. Однако закон так и не приняли.

Уже при президентстве Владимира Зеленского появился новый законопроект "о медиа". Половина документа как раз касалась регулирования аудиовизуальных услуг и внедряла нормы Директивы ЕС. Однако вторая половина законопроекта получила много критики от украинского медиасообщества: туда законодатели из "Слуги народа" вписали систему высоких штрафов, которые единолично смог бы назначать Нацсовет по вопросам телерадиовещания, и возможность блокировать онлайн-медиа и телеканалы. На данный момент этот законопроект также не принят.

"Имплементацию самой Директивы ЕС про аудиовизуальные медиауслуги мы поддерживаем. Это общие правила игры Европы. Но в Украине те обязательства, которые должны внедрить все страны ЕС, не были приняты. Сейчас они существуют как часть законопроекта "о медиа". Его авторы взяли нормы Директивы ЕС и добавили туда расширенные полномочия Нацрады не только над теле- и радиосферой, но и над онлайн-медиа и над печатными СМИ - против чего и выступали много медийщиков. То есть, сделали такой украинский микс. Лучшим форматом для Украины была бы регистрация отдельного законопроекта, который бы имплементировал только нормы Директивы ЕС", - считает Сергей Томиленко.

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