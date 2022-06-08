В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается разрешить Министерству обороны на постоянной основе создавать печатные СМИ и финансировать их за счет госбюджета.

Карточка документа под №7439 появилась на сайте парламента. Полное название проекта - "Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности печатных средств массовой информации".

Автор законопроекта – нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая недавно засветилась во время боев за Северодонецк, где ее обвинили в том, что она раздаёт команды военным.

Проект направлен на рассмотрение в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде предлагают внести изменения в законодательство Украины, которое регулирует обмен пленными. По нововведениям осужденные в Украине после обмена не будут обязаны отбывать наказание.

Также мы рассказывали, что главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало законопроект "Слуг народа", которым они хотели упростить нардепам выезд за границу.