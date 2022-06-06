В Верховной Раде Украины предлагают внести изменения в законодательство страны, которое регулирует обмен пленными. По нововведениям осужденные в Украине после обмена не будут обязаны отбывать наказание.

Об этом говорится в законопроекте №7436.

6 июня группа народных депутатов во главе со "слугой" Федором Вениславским внесла в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры обмена осужденных как военнопленных.

В частности, документ предусматривает, что осужденный освобождается от отбывания наказания, если было принято решение о его обмене или он включен в списки на обмен как военнопленный. Если обмен не состоялся, осужденный будет отбывать наказание.

Если осужденный, которого обменяли, снова будет участвовать в боевых действиях и повторно будет задержан в Украине, он будет сидеть в тюрьме весь срок заключения.

Ранее мы писали, что в Украине создан Координационный штаб по вопросам обращения с пленными. Его возглавил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

Также "Страна" рассказывала, в каких условиях оккупанты держат пленных украинских военных с "Азовстали".