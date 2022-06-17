Сегодня Еврокомиссия порекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.

Теперь это решение должны будут утвердить лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

"Страна" собрала главную информацию о том, что будет означать статус кандидата для Украины. Появятся ли преимущества и обязательства.

Путь в кандидаты

Заявку на членство в ЕС Владимир Зеленский подал вскоре после того, как Россия напала на Украину. В документе президент указал пожелание — принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре.

Это примечание имеет значение, после после получения статуса кандидата до непосредственно вступления, как правило, проходит много времени. Например, у Хорватии процесс занял десять лет. Членом она стала лишь после того, как выполнила все условия Евросоюза: показала устойчивый рост экономики, реализацию реформ и другое. А Турция получила статус кандидата в 1999 году, но в ЕС до сих пор не вступила.

Украина заполнила все необходимые опросники для Еврокомиссии. Но понятно было, что это формальность, и процесс, который до 24 февраля был от нас очень далек, стал ближе только благодаря политическому решению Брюсселя.

А именно - следовало поддержать Украину, невзирая на ее реальные достижения в деле евроинтеграции. Этого европейские лидеры не скрывали и говорили прямо (Макрон, например, сказал, что "в обычное время" Украина так быстро статус кандидата не получила бы).

Тем более, что, как уже говорилось, обязательств принять Украину в ЕС после этого не наступает, и никакими сроками Евросоюз не связан.

Контрольным в этом вопросе был недавний визит в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. После ее приезда издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.

Газета указывала, что ЕК "остро осознают жертвы, принесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния".

"Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом", - сказал изданию один из высокопоставленных еврочиновников.

Подразумевались, видимо, события на Евромайдане, которые произошли восемь лет назад.

Вчера, во время визита в Киев лидеры трех крупнейших стран ЕС - Германии, Франции и Италии завили, что поддерживают статус кандидата.

А сегодня рекомендацию дала Еврокомиссия. Но последнее слово - за странами ЕС, которые на саммите на следующий недели должны проголосовать за. Причем это должны сделать все страны. Если хоть одна будет против - решение не примут.

Статус с условиями

Пока все прогнозы говорят о том, что статус кандидата Украине дадут.

Однако, Еврокомиссия уже сказала, что после его предоставления Украина должна будет выполнить ряд условий, без которых она на членство в ЕС претендовать не может.

Эти условия назвал глава Офиса президента Андрей Ермак и они в целом повторяют требования, которые Запад еще до войны выдвигал к украинской власти:

1. Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

2. Завершение проверки добродетельности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

3. Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;

4. Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

5. Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

6. Должен заработать закон об олигархах;

7. Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

8. Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Наконец, есть еще один пункт, который уже публично озвучен тем же Макроном - до окончания войны говорить о вступлении в ЕС не приходится.

Что означает статуса кандидат в члены ЕС

Кандидат на членство в ЕС — статус для государства, который стремится стать полноценным участником объединения.

Он декларирует то, что Евросоюз подтверждает волю государства продолжать стремиться в союз. Это не обещание того, что когда-нибудь в ЕС государство будет принято.

Статус кандидата также не значит перехода на евро, отмены разрешений на работу или автоматического получение разрешения на проживание в ЕС. Это возможно, но в случае договоренностей, которые закреплены отдельно.

Или одностороннего решения стран ЕС, как в случае с войной в Украине, когда гражданам нашей страны начали предоставлять временную защиту, идентичную виду на жительству. А для бизнеса сняли на год пошлины и отменили квоты на экспорт в ЕС.

При этом даже в украинской власти есть скептическое отношение к последствиям предоставления статуса.

"Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным. Статус кандидата в ЕС ничего не изменит. "Турция сколько сидит в кандидатах? Мы можем стать вторым таким особым случаем", — заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В тоже время, нельзя сказать, что этот статус вообще ничего не дает. Определенные привелегии, как показывает опыт других стран, появляются.

Кандидатами в члены ЕС сегодня выступают Албания (получила статус в 2014 году), Черногория (2010), Северная Македония (2005), Сербия (2012) и Турция (1999). Вместе с Украиной статус может получить и Молдова, которой Еврокомиссия тоже решила сделать кандидатом.

Указанные государства в разное время получили от ЕС разные привилегии, например:

финансовую и техническую помощь для развития устойчивого сельскохозяйственного сектора,





доступ к индивидуальным программам помощи ЕС,





приток прямых иностранных инвестиций,





долгосрочные кредиты от ЕС,





помощь в виде грантов на образование, культуру, здравоохранение.

В каждом случае бонусы были выборочными и точечными. А главное - они были результатом индивидуальных договоренностей каждой из стран с ЕС.

Теоретически, на них может претендовать и Украина.

"Страна-кандидат получает доступ к конкретным финансовым программам ЕС, в частности, IPA, которая предусматривает инвестиции в социально-экономическую сферу и сельское хозяйство. Плюс, получив статус кандидата, мы можем рассчитывать на доступ к дешевому кредитному ресурсу и увеличение грантовой помощи от Евросоюза", — говорит "Стране" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Программу IPA для стран-кандидатов в члены ЕС запустили еще в 2007 году. По-сути она объединила прежние программы для государств, готовящихся к вступлению в Евросоюз, в единую платформу. Время от времени программу обновляют. Сейчас, к примеру, работает уже третья редакция IPA, рассчитанная на 2021-2027 годы. Ею пользуются все страны-кандидаты - Турция, Македония, Албания, Черногория.

К примеру Турция в прежние годы получила по программе IPA порядка 3,5 млрд евро или в среднем по 600 млн в год.

Бюджет IPA до 2027 года — больше 14 млрд евро. Но сколько конкретно могут выделить каждой стране-кандидату сказать сложно. Все зависит от размера экономики, которую нужно "поднимать" (скажем, финансирование небольшой Македонии втрое меньше, чем Турции) и масштаба проблем.

Среди приоритетов IPA — поддержка низкоуглеродной (зеленой) экономики, трансграничного сотрудничества, институций по правам человека. Отдельный акцент - на социально- экономической сфере и сельских территориях. По аграрному направлению есть отдельный блок IPA — IPARD, на финансирование которого до 2027 года планируется выделить порядка двух миллиардов евро.

Что могут профинансировать по этой программе? К примеру, развитие социальной инфраструктуры в селах (медицина, образование и др), мелкие фермерские хозяйства. Скажем, Европа давно говорит о необходимости кардинально менять процесс заготовки молочного сырья в Украине — нужно по максимуму отказаться от ручного доения, внедрить технологии по правильному хранению и перевозке молока и т.д.

Но, понятно, что весь бюджет на Украину вряд ли распишут. Мы сможем получить несколько сотен миллионов евро, что неплохо, но вряд ли достаточно для кардинальных изменений на селе.

Но, кроме IPA, могут быть и другие программы для Украины.

По словам Куща, наша страна может рассчитывать на широкий доступ к европейским финансовым инструментам и различным фондам.

"Скорее всего, будет финансирование на "выравнивание инфраструктуры". Речь идет не о кредитах, а о субсидиях и грантовой помощи, и это будут уже не транши в 600 млн, которые Европа нам давала раньше, а миллиарды евро", — говорит эксперт.

Впрочем, тут пока ни точных сумм, ни гарантий их получения для нас нет - все должно прорабатываться в рамках индивидуального плана по Украине. Но, понятно, что, прежде чем дать добро на миллиардные вливания, Европа захочет получить гарантии, что эти деньги не пустят по коррупционным схемам. Поэтому, скорее всего, финансирование зайдет в обмен на реформы.

Что касается других преимуществ кандидатства в ЕС, то, как считает Андрей Забловский, "может быть ускорение по принятию решений по промышленному, транспортному, таможенному безвизу". Эти проекты, напомним, наши власти продвигают уже давно, но пока окончательно они не согласованы.

Впрочем, тут единого мнения о выгодах для украинской экономики нет. "Тот же промышленный безвиз может ударить по отечественным производителям, которые и так сейчас переживают не лучшие времена. Поэтому стоит ли с ним торопиться - большой вопрос. А вот единое с Европой таможенное пространство (к которому уже присоединилась и Турция) пошло бы нам на пользу, поскольку открывает доступ к общей системе возмещения НДС, учета и контроля товаров. Последнее позволит минимизировать коррупцию на украинской таможне, с которой наша страна пока так и не смогла справиться", — говорит Кущ.

Единое таможенное пространство дает старт пересмотру таможенных пошлин и квот на украинский экспорт. Напомним: в договоре об Ассоциации с ЕС прописаны беспошлинные квоты для украинского экспорта, но они небольшие. К примеру, по аграрной продукции годовые квоты выбирались за несколько месяцев. К примеру, за январь этого года закончилась квота на 2022 год по меду.

Вопрос об увеличении квот Украина поднимала уже давно, но до войны сдвинуть его с мертвой точки по сути так и не удалось.

Сейчас, как писалось выше, наши товары могут заезжать в Европу без пошлин и квот. Но это временное решение - на год.

Будет ли это продлено далее - пока непонятно. А для Украины это принципиальный вопрос.

Статус кандидата теоретически дает такую возможность, но только лишь путем индивидуальных договоренностей. Не автоматически.

"Статус кандидата по квотам и пошлинам никаких дополнительных гарантий автоматически не дает. Продолжает действовать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС", — отмечает Олег Пендзин.

"Статус кандидата в члены ЕС не обнуляет экспортные квоты и пошлины автоматически, это предмет отдельных договоренностей и решений. В нашем случае Евросоюз своим отдельным решением на год уже снял все торговые барьеры", — пояснил нам сопредседатель Таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации, руководитель компании Lamarin Александр Лазарев.

"Думаю, что нам нужно договариваться о продлении режима беспошлинного ввоза на все время переходного периода - пока Украина не станет членом ЕС", — говорит Кущ.

Удастся ли это сделать, особенно в сегменте аграрной продукции, где действуют мощные защитные механизмы европейских производителей - вопрос пока открытый.

При этом максимальную выгоду для нашей экономики могло бы дать как раз решения вопроса по упрощенному экспорту, а не несколько сотен миллионов поддержки от ЕС. К примеру, в прошлом году поставки только аграрной продукции в Европу составили 8,4 млрд долларов. В случае снятия всех ограничений на экспорт эта сумма могла бы существенно вырасти.

Но только лишь при условии, что закончится война и будут разблокированы наши порты, через которые ранее шла львиная доля украинского экспорта.

То же самое, впрочем, относится и ко всем остальным возможностям, которые открывает перед Украиной кандидатство в ЕС. До окончания войны они вряд ли заработают в полную силу.

Структурная перестройка

Советник главы МВД Виктор Андрусив сказал "Стране", что если государство определяют кандидатом, то ЕС формирует целую программу - как эта страна должна стать членом ЕС.

"То есть фактически, принятие в ЕС происходит не по тому, как страна выполняет эти условия, а по общей программе, где ЕС помогает ей выполнить все условия, чтобы она стала членом ЕС», - объясняет Виктор Андрусив.

Он говорит, что статус кандидата для Украины будет предусматривать большие программы и финансовые вложения в украинскую экономику в рамках ее подготовки к членству. Большую часть расходов по подготовке Украины к вступлению в ЕС будет брать на себя Европейский союз.

"Это не просто инвестиции - очень большие структурные вливания, специальные программы, которые подводят страну к членству. Когда Польша вступала в ЕС, было принято решение, что она должна закрыть свои судостроительные верфи, потому что они не выдержат конкуренции. ЕС делает это наперед: когда ЕС откроет рынок, в условиях отсутствия таможенных барьеров неконкурентная продукция просто обанкротилась бы. Процесс сворачивания судостроительства в Польше происходил до того, как она стала членом ЕС - и платил за это Европейский союз. Он выделял значительные транши и разрабатывал программу, чтобы перестроить экономику Польши. На вступление Польши в ЕС и даже после этого было потрачено 120 млрд евро", - говорит Виктор Андрусив.

По его словам, сложно судить об объёмах финансовых вложений Евросоюза в Украину. Все зависит от тех самых условий, которые выдвинут Украине для вступления в ЕС. А также от развития ситуации с войной.

"Мы в войне - это первый момент. У нас фактически уничтожена экономика. Вопрос главный в том, что сейчас ЕС будет делать по отношению к Украине, чтобы она к нему присоединилась. Программа или видение этого процесса еще будет разрабатываться. Думаю, наши сырьевые отрасли будут рассматриваться как те, которые нужно развивать, а вот в перерабатывающих отраслях у нас конкурентоспособность низкая. Ясно, что они будут ограничиваться. Какие-то отрасли закрываются, другие расширяются. В Украине среди последних однозначно будет аграрный сектор и, надеюсь, газодобыча. Но в условиях войны сложно говорить, что будет, потому что мы пока сами не понимаем глубину падения нашей экономики по всем отраслям", - считает Андрусив.