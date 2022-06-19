Комитет Верховной Рады по международной политике поддержал ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями - так называемую Стамбульскую конвенцию.

Об этом сообщает у себя в Телеграм-канале народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"По словам вице-премьера Стефанишиной, ратификация конвенции значительно улучшит нашу позицию и шансы на позитивное голосование в ЕС касательно членства Украины. В частности, изменит позицию Швеции", - пишет Железняк.

Стамбульская конвенция, или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия – международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году. Это первый в мире документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Документ подписали 46 стран и Евросоюз. Однако еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали это соглашение. А предпринятая в 2016 году попытка провалилась из-за прописанных в документе понятий "гендер" и "сексуальная ориентация". Это рассматривается многими как подготовка к признанию однополых браков со всеми вытекающими последствиями.

При этом требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как писала "Страна", вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы.