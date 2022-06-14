В Раде зарегистрирован законопроект о запрете современной литературы авторства граждан РФ и о запрете на издание переводов иностранных книг на русском языке.

Цель законопроекта, согласно сообщению Комитета по гуманитарной и информационной политике, "перекрыть влияние "русского мира" на украинское книгоиздание и книгораспространение как извне, так и внутри страны".

Основные положения:

Запрет импорта книг и прекращение продажи ранее ввёзенных книг из России и Беларуси;

Запрет на печать и ввоз современных произведений авторства граждан РФ;

Появление нормы о том, что книги в Украине могут издаваться только на украинском языке, а также на языках ЕС и коренных народов Украины;

На русском языке (и других языках не ЕС) могут издаваться только оригиналы произведений, но не их переводы.

Как писала "Страна", из эфира украинских радиостанций полностью исчезли песни на русском языке.

Также мэр Житомира заявил, что в городе больше не будут изучать русский язык.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.