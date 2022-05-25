О фантастических приключениях Гарри Поттера на украинском теперь можно читать бесплатно, не нарушая авторских прав. Эта функция стала доступной после того, как официальный сайт писательницы Джоан Роулинг открыл доступ к книгам в украинском переводе.

Новость об этом преподнесла сама Роулинг на своей странице в Twitter.

Пока фанатом доступны только первые три части: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана".

В ближайшее время на сайте появятся ещё четыре книги: "Гарри Поттер и Кубок огня", "Гарри Поттер и орден феникса", "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Гарри Поттер и Дары смерти".

Книги доступны из большинства девайсов, имеющих выход в интернет.

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