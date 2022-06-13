Всего одна песня на русском языке из 3964 за сутки прозвучала в эфире радиостанций, которые мониторил мовный обмудсмен Тарас Креминь.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Как сказано в посте, телерадиоорганизации осуществляют трансляцию музыкальных произведений, исполненных преимущественно на государственном языке (62%), а также официальных языках ЕС.

"Мы увидели, что в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни. Из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксирована только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", - порадовался Креминь.

Он добавил, что украинский язык при трансляции информационно-аналитических и развлекательных радиопередач также является доминирующим коммуникационным средством. Вместе с тем были выявлены случаи использования русского языка "при информировании граждан о событиях в страны и трансляции развлекательных передач, в частности, это касается применения негосударственного языка ведущими, гостями, экспертами при прямых включениях".

"К сожалению, должны констатировать, что сохранение режима двуязычия характерно и для радиовещания, что ограничивает права граждан на получение информации на украинском", - отметил Креминь.

Ранее "Страна" писала о призыве Креминя запретить преподавание русского языка в украинских школах.

Также мы сообщали, что на улицах Ивано-Франковска запретили петь на русском языке.