Кабмин готовится дать английскому статус языка делового общения в Украине
Английский может получить в Украине статус языка делового общения. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, Кабмин разрабатывает соответствующий законопроект.
"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", – считает премьер.
Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".
"Интересно, что заявление это прозвучало 6 июня - в международный день русского языка, который в Украине изгоняют из публичной сферы", - написал канал.
Ранее "Страна" сообщала, что дети в школах Житомира больше не будут учить русский язык. Об этом 18 мая заявил городской глава Сергей Сухомлин.
"Русскому языку в украинской школе не место. При необходимости устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии", - сказал чиновник.
Также мы подробно рассказывали, как на Западной Украине нарастают конфликты местных жителей с беженцами из-за языка.