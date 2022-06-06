Английский может получить в Украине статус языка делового общения. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин разрабатывает соответствующий законопроект.

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", – считает премьер.

Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Интересно, что заявление это прозвучало 6 июня - в международный день русского языка, который в Украине изгоняют из публичной сферы", - написал канал.

Ранее "Страна" сообщала, что дети в школах Житомира больше не будут учить русский язык. Об этом 18 мая заявил городской глава Сергей Сухомлин.

"Русскому языку в украинской школе не место. При необходимости устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии", - сказал чиновник.

Также мы подробно рассказывали, как на Западной Украине нарастают конфликты местных жителей с беженцами из-за языка.